La Juventus non si ferma: Roma al tappeto. Harakiri Atalanta, da 3-0 a 3-3 col Toro

Juventus-Roma 2-0

La Roma gioca e crea, la Juventus segna e vince: per Pirlo è il sesto successo consecutivo, i bianconeri battono i giallorossi per 2-0 e li superano in classifica, portandosi così al terzo posto, dopo la vittoria dell'Inter di venerdì in casa della Fiorentina. Un gol per tempo con il massimo del cinismo, un’altra partita con la porta inviolata, dallo Stadium arriva un nuovo messaggio per le milanesi. Ronaldo festeggia il 36esimo compleanno di ieri ritrovando un gol che in campionato gli mancava da quasi un mese, nella ripresa l’autogol di Ibanez affonda definitivamente una Roma comunque apprezzabile ma priva di spunti offensivi.

Atalanta-Torino 3-3

Emozioni e gol fra l’Atalanta di Gasperini e il Torino di Davide Nicola con un pirotecnico 3-3 dopo una grande rimonta dei granata. I padroni di casa vanno a segno nei primi 21 minuti di gioco: Ilicic al 15° minuto, raddoppio di Gosens (autogol di Sirigu) e appena un minuto dopo tris di Muriel, anche grazie alle incertezze di Sirigu. Poi al 43° Belotti accorcia su rigore respinto da Gollini e messo in rete sotto la traversa dallo stesso Gallo e riapre la partita Bremer nel secondo minuto di recupero del primo tempo. Nel finale di gara arriva il pari con Bonazzoli che di testa batte Gollini a 5 minuti dal termine. Nell'altra sfida lo Spezia vince in casa del Sassuolo.

© Riproduzione riservata