Ripartenza Eccellenza, la Figc potrebbe bocciare il lodo "retrocessioni e salvacategoria"

Una clamorosa indiscrezione si è fatta largo nella giornata di ieri. All'indomani del Consiglio direttivo della Lnd che ha dato il via all'iter per il riconoscimento al torneo di Eccellenza di campionato di interesse nazionale, punto sui cui basare la ripartenza dei massimi tornei regionali, molto torna ad essere in discussione.

La Lnd infatti tra le richieste fatte alla Figc ha proposto anche quella di "di non dar luogo a retrocessioni e di consentire il mantenimento della categoria per le Società che dovessero rinunciare alla prosecuzione dell’attività per difficoltà economiche" che da rumors sembra non sarà accolta, un dettaglio non da poco che cambia le carte in tavola sull'assetto che ogni torneo di Eccellenza avrà nel momento della ripresa.

Insomma tutto è in divenire su come si ripartirà, ma certamente l'Eccellenza si prepara a tornare sul rettangolo di gioco. La settimana che si aprirà dovrebbe chiarire molte cose, intanto le società possono programmare la ripartenza.

