Verso la ripresa dell'Eccellenza. Gli altri campionati? Se ne parla a settembre

Si è conclusa nella tarda serata di ieri la riunione della Lnd presieduta dal presidente Cosimo Sibilia e dai presidenti dei singoli Comitati regionali che ha di fatto decretato la ripartenza dei tornei di Eccellenza in tutta Italia, nonostante diversi presidenti avevano rappresentato la volontà di non ripartire. Una riunione fiume iniziata alle 16 e durata diverse ore, interrotta intorno alle 20.30 per una breve pausa, nell'incontro si è tentato di trovare punti di convergenza sul miglior format da utilizzare per la conclusione dei massimi tornei regionali su cui però è trapelato poco, se non una certezza, si giocherà il solo girone di andata. Il punto fermo sarà l'utilizzo dello stesso protocollo utilizzato in Serie D con l'ausilio dei tamponi per i quali la Lnd chiederà al governo di finanziare e sostenere l'acquisto degli stessi che chiaramente non sono sostenibili dalle società. Ampio ed acceso il dibattito sul tema retrocessioni e sul format da seguire per decretare anche le promozione con un format appunto tutto ancora da stabilire.

Ed i campionati inferiori? Non essendo considerati di interesse nazionale gli stessi starebbero per essere congelati per riprendere a settembre. La ripartenza, stando ai rumors, potrebbe essere fissata intorno alla seconda settimana di marzo, con gli allenamenti che invece potrebbero scattare intorno al 15 febbraio. Il completamento del torneo avverrebbe tramite la disputa del solo girone d’andata con i playoff da giocare una volta arrivati al giro di boa. In tarda serata la nota stampa della Lnd che annuncia l'avvio dell’iter per il riconoscimento dell’Eccellenza e per altre competizioni regionali di vertice come di "interesse Nazionale" indispensabile per la ripartenza.

"Il consiglio direttivo - si legge nella nota - ha dato delega al presidente Sibilia ed ai consiglieri federali in quota Lnd di sottoporre all’esame della Figc le condizioni per consentire la predisposizione di un protocollo sanitario ad hoc per tale tipo di attività, la richiesta di un contributo straordinario da parte della Figc. Per garantire l’effettuazione dei tamponi e della sanificazione degli ambienti con esonero, o comunque, con una forte riduzione delle spese a carico delle Società, nonché di richiedere al Consiglio Federale della Figc la deroga relativa ai format dei campionati in ambito regionale anche con richiesta in deroga all’articolo 49 delle Noif, di non dar luogo a retrocessioni e di consentire il mantenimento della categoria per le Società che dovessero rinunciare alla prosecuzione dell’attività per difficoltà economiche. Il Consiglio Direttivo della Lnd ha altresì deliberato di richieder alla Figc la protegga dei termini dei tesseramenti e dei trasferimenti dei calciatori e delle calciatori fino al 31 marzo 2021".

