I Mondiali di Cortina ancora al palo per il maltempo. Calendario rivoluzionato

Caos meteo ai mondiali di sci di Cortina, e i primi tre giorni sono ancora a secco di gare. Le previsioni ancora negative , con neve e forse pure pioggia, hanno spinto la Fis ad annullare in anticipo anche la combinata uomini che era in programma domani. E’ la terza gara in serie (dopo la combinata e il Superg donne) che non viene disputata dall’inizio della rassegna iridata: un fatto senza precedenti. Dopo la cerimonia inaugurale di domenica, in sostanza, dal punto di vista agonistico i Mondiali non sono ancora iniziati.

Questa maledizione meteo ha così costretto Fis ed organizzatori a rivoluzionare il programma, usando le finestre delle giornate di giovedì 11 febbraio e di venerdì 12 che erano originariamente destinate solo alle prove di discesa uomini e donne. Ci sono fortunatamente margini di manovra appositamente previsti visto che anche in passato in altre competizioni iridate ci sono stati problemi meteo. Memorabili, da questo punto di vista, i Mondiali di Schladming 1982 svoltisi praticamente sotto la pioggia.

Il nuovo calendario sino a lunedì 15 penalizza un po' le ragazze che avranno a disposizione venerdì un solo giorno di prova in vista della gara iridata di discesa di sabato. Gli uomini, con gara mondiale di discesa fissata per domenica, potranno fare due prove venerdì e sabato sulla nuova pista Vertigine. Le ragazze infatti conoscono già a memoria la loro pista, la storica Olympia delle Tofane, visto che vi si gareggia regolarmente in coppa del mondo. Una prova può dunque bastare. Ben diverso è il discorso per gli uomini. Loro devono infatti cimentarsi con la nuova pista Vertigine. In coppa del mondo nessuno al conosce perché Cortina fa parte del circuito donne. Solo gli azzurri hanno pertanto una qualche conoscenza del tracciato grazie ai campionati italiani che nel 2019 furono proprio a Cortina. Gli avversari - a partire dagli austriaci che con Matthias Mayer e Vincent Kriechmayr hanno grandi ambizioni nella gara regina delle discipline alpine - temono che questo possa in qualche modo sfavorli rispetto agli azzurri. Tant'è che si erano lamentati quando lunedì scorso, sempre per il meteo folle, era sta cancellata la tradizionale sciata libera sulla Vertigine. L’altra vera e grande novità del nuovo programma stabilito dalla Fis è che giovedì 11 e lunedì 15 ci saranno due gare al giorno. Giovedì i superG uomini e donne e lunedì le combinante, maschile e femminile. Il tutto con la speranza che la seconda settimana dei Mondiali non riservi altre brutte sorprese meteo.

