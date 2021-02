Serie A, 22esima giornata: ecco dove vedere la partite su Sky e Dazn

Si torna in campo oggi pomeriggio alle 15 dopo l'anticipo del venerdì. I due ex tecnici del Milan, Sinisa Mihajlovic e Pippo Inzaghi non si fanno male (Bologna-Benevento 1-1) e guadagnano un prezioso centimetro lunga la strada della salvezza: a Sansone (gol-lampo ha risposto nella ripresa una rete fantastica di tacco del calabrese Viola).

Sabato 13 febbraio

Oggi alle 15 rompe il ghiaccio Torino-Genoa (su Sky), altro incontro chiave in ottica salvezza. La partitissima delle 18 sarà Napoli-Juventus, con la stranezza che la gara di ritorno si gioca prima della partita d'andata (non è ancora stata comunicata la data del recupero). Chiude il cerchio la partita serale tra lo Spezia e la capolista Milan che cerca di allungare (0re 20,45 su Dazn).

Domenica 14 febbraio

Domani sarà la volta di Roma-Udinese (12,30 su Dazn) che rappresenterà l'antipasto domenicale della 22esima giornata, seguita da Cagliari-Atalanta (ore 15 su Sky) e Sampdoria-Fiorentina (ore 15 su Dazn). Alle 18 tocca al Crotone di Stroppa contro il Sassuolo (su Sky). Chiude la serata il big match tra Inter e Lazio (ore 20,45 su Sky).

Lunedì 15 febbraio

Toccherà a Verona-Parma, lunedì, mettere la parola fine al ventiduesimo turno. Fischio d'inizio alle 20,45 (su Sky).

© Riproduzione riservata