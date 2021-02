Crotone, un altro pesantissimo ko. Il cosentino Berardi trascina il Sassuolo

Crotone-Sassuolo 1-2

MARCATORI: 14’ pt Berardi, 26’pt Ounas, 4’st Caputo (rig),

CROTONE (3-5-2): Cordaz 5,5; Djidji 5, Golemic 5, Luperto 5; Pedro Pereira 6, Messias 6, Petriccione 6 (21’st Vulic 5,5), Zanellato 5,5, Reca 5,5 (28’st Riviere 5,5); Ounas 7 (43’st Rispoli sv), Di Carmine 6 (28’st Simy 5,5). All. Stroppa 5,5

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6; Muldur 6(43’st Ayhan sv), Marlon 6,5, Peluso 6, Rogerio 6; Locatelli 6,5, Magnanelli 6 (27’st Obiang 6); Berardi 7,5 (43’st Toljan sv), Lopez 6 (17’st Traore’6), Djuricic 6; Caputo 7 (27’st Defrel 6). All. De Zerbi 7

ARBITRO: Pezzuto di Lecce.

NOTE: ammoniti: Peluso, Vulic. Angoli: 7-8. Recupero: 2'pt, 5’st

CROTONE: Anche il Sassuolo espugna lo “Scida”, rientrando a casa con tre punti molto importanti. I pitagorici, nonostante il talento di Ounas, non riescono ad avere la lucidità di riprendere la gara, complice anche le incredibili ingenuità di una difesa che ha incassato 52 reti finora, relegando il Crotone sempre più fanalino di coda del torneo. Già, perché la distanza dalla salvezza ora si allunga a 5 punti. Ed ora anche la posizione di Stroppa sembra vacillare (si parla di Daniele De Rossi). Sicuro è che serve urgentemente un’inversione di rotta per non trasformare gli ultimi mesi di campionato in una lenta agonia. Sorriso per il cosentino Berardi che torna nella sua Calabria firmando anche il primo gol degli emiliani. Il pari di Ounas non basta perché il rigore di Caputo nella ripresa affonda le speranze pitagoriche.

