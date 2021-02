Larissa Iapichino salta 6,91 ed eguaglia mamma Fiona May: record del mondo indoor U20

Come mamma Fiona, anzi meglio: Larissa Iapichino fa la storia ad Ancona, saltando un clamoroso 6,91 nel lungo che eguaglia il record italiano indoor di sua mamma Fiona May, saltato nel 1998 a Valencia. La misura, che è standard per la qualificazione a Tokyo, vale alla saltatrice della Fiamme Gialle, nella prima giornata degli Assoluti indoor, si appropria del record del mondo under 20 indoor che apparteneva alla leggenda tedesca Heike Drechsler con 6,88 dal 1983.

«Sono emozionatissima, è arrivato tutto insieme, in realtà mi sento ancora una cucciola tra le leonesse». Così Larissa Iapichino dopo aver saltato 6,91 metri, misura che eguaglia il record italiano assoluto indoor di salto in lungo di mamma Fiona May che risale all’1 marzo 1998 quando vinse l’oro agli Europei al coperto.

«All’inizio ero un po' scarica, poi ho trovato in pedana salto dopo salto le energie necessarie. Poi, è arrivato l’incredibile, sono al settimo cielo» ha concluso Larissa che con la misura ottenuta oggi al Palaindoor di Ancona ha cancellato dopo 38 anni il record mondiale juniores.

© Riproduzione riservata