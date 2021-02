Fausto Gresini è gravissimo, smentita la morte

La notizia è stata diffusa in serata. Subito è stata battuta dalle agenzie. "All'età di 60 anni è morto Fausto Gresini. L'ex pilota di Moto ha perso la sua lunga battaglia con il Covid". Sky Sport lancia anche la testimonianza dell'amico e giornalista Guido Meda. Tutti i giornali sportivi e non, compresi noi, danno la notizia. Ed invece la notizia è falsa: "Nonostante le notizie in circolazione, attualmente Fausto è ancora tra noi, seppur in condizioni critiche". La smentita arriva direttamente dal suo team. Fausto Gresini lotta ancora. Così come comunica qualche minuto più tardi il figlio Lorenzo che attacca la stampa e poi scrive: "Il mio grande babbo sta molto male, ma il suo giorno non sarà oggi".

Il due volte iridato della 125 nel 1985 e nel 1987 è ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna. Il primo ricovero risale al 27 dicembre, dopo che le sue condizioni erano peggiorate non appena contratto il virus. Poi le cure, con diversi comunicati forniti dalla sua scuderia, l’omonimo Team da lui gestito e attualmente impegnato nel Mondiale MotoGP con l’Aprilia. Gresini ha alternato momenti di miglioramento a peggioramenti, causati dalle complicanze dell’importante polmonite interstiziale dovuta all’infezione. Venerdì e sabato scorso, dopo un miglioramento che lasciava ben sperare, le condizioni sono improvvisamente peggiorate, costringendo i medici a nuova sedazione e terapie per combattere la grave infiammazione polmonare.

