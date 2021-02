Usa, dopo l'incidente e l'operazione Tiger Woods migliora: "E' di buon umore"

Le cure alle quali è sottoposto Tiger Woods stanno dando buoni risultati e l’ex numero 1 del golf mondiale è "di buon umore". L’aggiornamento arriva dal profilo Twitter ufficiale del campione statunitense, martedì scorso protagonista di un grave incidente stradale che poteva avere tragiche conseguenze.

Per Woods "procedure di controllo per i suoi traumi che hanno avuto esito positivo" al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, la struttura ospedaliera che lo ha accolto dall’Harbour-UCLA Hospital, centro dove era stato trasferito immediatamente dopo l’intervento chirurgico al quale è stato sottoposto in seguito all’incidente di martedì scorso.

L'entourage di Tiger Woods spiega che "resta ricoverato" e che è di "buon umore", mentre la famiglia del campione "ringrazia tutti per il meraviglioso supporto e i messaggi ricevuti negli ultimi giorni". Nell’incidente Woods ha riportato "fratture multiple scomposte" alla gamba destra che hanno richiesto l’inserimento di una placca di metallo nella tibia e delle viti per rafforzare le ossa del piede e della caviglia.

