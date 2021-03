Cosenza, così non va. Al “Marulla” passa il Frosinone in rimonta

Cosenza-Frosinone 1-2

Marcatori: 8’ pt Crecco, 45’ pt Novakovich, 41’ st Szyminski.​

Cosenza:​ Falcone 6.5; Tiritiello 6.5, Idda 5.5, Ingrosso 5 (44’ st Trotta sv); Gerbo 5.5, Ba 6 (1’ st Sciaudone 5.5), Petrucci 6.5, Crecco 6; Tremolada 5.5 (25’ st Bahlouli 5.5); Carretta 5 (26’ st Sacko 5.5), Gliozzi 5 (38’ st Mbakogu sv). Allenatore:​ Occhiuzzi 5. Frosinone: Bardi 6; Curado 6, Szyminski 7, Brighenti 6, Salvi 6 (24’ st Vitale L. 6), Gori 6 (14’ st Rohden 6.5), Maiello 7 (40’ st Carraro sv), Kastanos 6, Zampano 6.5; Ciano 5.5 (14’ st Iemmello 6), Novakovich 6.5 (40’ st Parzyszek sv). Allenatore:​ Nesta 6.5. Arbitro:​ Amabile di Vicenza 6.5

Note: Angoli: 10-10. Ammoniti: Idda, Gori, Petrucci, Salvi, Tiritiello, Crecco, Gerbo. Recupero: 2’ pt, 4’ st.

Il Frosinone sbanca Cosenza e si guadagna la possibilità di credere ancora nei playoff. La salvezza dei silani invece si complica ulteriormente. La squadra di Occhiuzzi passa in vantaggio con Crecco, favorito da un cross sul secondo palo di Tremolada, ma si spegne troppo presto e subisce il sorpasso dei laziali. La formazione di Nesta infila i padroni di casa in chiusura di prima frazione con Novakovich, che capitalizza un contropiede successivo a un calcio d’angolo del Cosenza. Nel secondo tempo, il 2-1 del Frosinone giunge ancora nei minuti finali. Questa volta è Szyminski a flagellare la retroguardia calabrese, ancora in tilt sugli sviluppi di palla inattiva (una costante ormai durante questa seconda parte di campionato).

