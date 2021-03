Coppa America, Luna Rossa-New Zealand: è 1-1 nella sfida dopo le prime due regate

Sono da poco terminate le prime due regate della finale della America's Cup di vela che si sta disputando in Nuova Zelanda. E' 1-1 tra la Luna Rossa ed il Team New Zealand

Team New Zealand si aggiudica il primo match race della 36esima Americàs Cup che si disputa nel golfo di Hauraki ad Auckland. Il Defender ha preso subito un buon vantaggio su Luna Rossa che ha sbagliato la partenza: i timonieri dell’imbarcazione italiana Fancesco Bruni e Jimmy Spithill sono arrivati con troppo anticipo sulla linea di partenza e hanno dovuto rallentare, favorendo la rimonta di New Zealand, che subito dopo ha effettuato il sorpasso e ha subito conquistato un vantaggio di 150 metri che ha incrementato durante la regata.

Team New Zealand ha controllato agevolmente la regata tagliando il traguardo dopo 23'08» con un vantaggio di 31» su Luna Rossa.

Capolavoro di Luna Rossa in gara-2 dell’Americàs Cup: in una gara entusiasmante gli italiani battono al fotofinish i detentori del titolo, Team New Zealand. Dopo la prima giornata siamo 1-1.

La gara-2 inizia subito con Luna Rossa in leggero vantaggio su Team New Zealand. Gara combattutissima: al secondo gate Luna Rossa transita con un vantaggio di 12 sui neozelandesi. Vantaggio che poi cresce ulteriormente al gate 3 (25") e resta invariato al gate 4 (24"). Al gate 5, l’ultimo prima del traguardo, il vantaggio però si dimezza e il rush finale vede un testa a testa entusiasmante con gli italiani che riescono a tenere il minimo vantaggio e tagliare il traguardo con appena 7» sul Defender.

