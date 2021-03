Europa League, Roma a valanga e il Milan ferma il Manchester United

Giornata di Coppe più che positiva per le italiane impegnate in Europa League. I giallorossi superano lo Shaktar Donetz per 3-0 (Pellegrini,. El Shaarawy, Mancini) mentre Kjaer salva i rossoneri in Inghilterra. Ecco i tabellini:

Roma-Shakhtar Donetsk 3-0

Marcatori: 23' Pellegrini (R), 28' st El Shaarawy (R), 31' st Mancini (R)

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Diawara (33' st Ibañez), Villar, Spinazzola (33' st Bruno Peres); Pellegrini (33' st Perez), Pedro (17' st El Shaarawy); Mkhitaryan (35' Borja Mayoral). A disp.: Mirante, Fuzato, Smalling, Dzeko, Santon, Calafiori. All.: Fonseca

Shakhtar Donetsk (4-1-4-1): Trubin; Dodo, Vitao, Matvienko, Ismaily; Maycon; Tete (42' st Konoplyanka) Marlos (42' st Marcos Antonio), Alan Patrick (34' st Solomon), Taison (34' st Sudakov); Moraes (31' st Dentinho). A disp.: Pyatov, Shevchenko, Kryvtsov, Kornienko, Bolbat, Vyunnyk, Bondar. All.: Luis Castro

Arbitro: Artur Dias (Portogallo)

________________________________

Manchester United-Milan 1-1

Marcatori: 5' st Diallo (M), 47' st Kjaer (M)

Manchester United (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka (29' st Williams), Bailly, Maguire, Telles; Matic, McTominay; James (29' st Shaw), Bruno Fernandes (29' st Fred), Martial (1' st Diallo); Greenwood. A disp: Grant, Bishop, Lindelof, Tuanzebe, Shoretire. All.: Solskjaer

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria (29' st Kalulu), Kjaer, Tomori, Dalot; Meite, Kessie; Saelemaekers (24' st Castillejo), Diaz (24' st Tonali), Krunic; Leao. A disp: A. Donnarumma, Tatarusanu, Gabbia, Tonin. All.: Pioli

Arbitro: Vincic (Slovenia)

