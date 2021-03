Coppa America: a New Zealand gara 7 e 8. Beffa per Luna Rossa, ora si fa dura

Un disastro in acqua: Luna Rossa butta via una vittoria già certa, prende due penalità e chiude in ritardo di 3'55». Potrebbe aver compromesso l’esito finale della 36 Americàs Cup. Adesso Team New Zealand è avanti 5-3, dopo aver fatto bottino pieno. L’equipaggio italiano ha commesso un grave errore, andando oltre il campo di regata e prendendo due penalità che l’hanno tolta dai giochi.

E questo è accaduto quando Luna Rossa aveva oltre quattro minuti di vantaggio, grazie all’errore commesso da Team New Zealand che, dopo il secondo gate, era andato in stallo, fermandosi in acqua, anche per il calo improvviso del vento. L’Italia era scappata via, con oltre quattro minuti di vantaggio, sembrava fatta ma è arrivato l’errore di rotta. Penalità e fine, anche perchè Luna Rossa non ha trovato il vento per ripartire.

La gara è stata ridotta a cinque boe, per mancanza delle condizioni meteorologiche. Stanotte si torna in acqua, e per la prima volta i defender neozelandesi hanno la possibilità di chiudere la sfida. Con due vittorie, l’Americàs Cup resterà ad Auckland. Luna Rossa deve vincerne almeno una per tenere vivo il duello.

