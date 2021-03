Serie A, quattro positivi all'Inter. L'Ats di Milano ferma i nerazzurri: col Sassuolo non si gioca

Incubo coronavirus nell'Inter. Dopo D'Ambrosio e Handanovic, sono risultati positivi anche De Vrij e Vecino. Quattro positivi che hanno indotto l'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano a stoppare i nerazzurri.

“L’Ats di Milano, informata delle nuove positività, ha deciso quanto segue: sospensione immediata di qualsiasi tipo di attività della squadra per quattro giorni, domenica 21 marzo compresa; divieto di disputa di Inter-Sassuolo in programma sabato 20 marzo 2021; divieto di rispondere alle convocazioni per tutti i calciatori convocati dalle rispettive nazionali”.

E ancora: “Nella giornata di lunedì 22 marzo, prima della eventuale ripresa delle attività, verranno ripetuti i tamponi molecolari a tutto il gruppo squadra”.

