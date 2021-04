Calcio, pranzo... bianconero a casa Mckennie: intervengono i carabinieri. Multa della Juve in arrivo?

I carabinieri sono intervenuti ieri sera a casa di Weston McKennie, giocatore della Juventus e della nazionale statunitense, dove si stava svolgendo una cena. Attorno alla tavola, nella bella villa sulla collina di Torino, anche i compagni Dybala e Arthur, con le rispettive fidanzate e altri amici. I militari dell’Arma, probabilmente avvisati da qualche vicino di casa, hanno multato i presenti - in tutto una decina - per avere violato le norme anti Covid. Probabile che, oltre alle multe inflitte dalle forze dell’ordine, per McKennie, Dybala e Arhur, sorpresi, con altre persone, in una serata a casa del centrocampista texano, scattino anche i provvedimenti della Juventus. Il club bianconero, dopo avere sentito i calciatori suoi tesserati, deciderà le eventuali sanzioni disciplinari. (ANSA)

