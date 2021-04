Mbappè trascina il PSG in casa Bayern, Chelsea corsaro col Porto

Dopo le due vittorie casalinghe di ieri, stasera è il turno di due successi esterni pesantissimi nelle gare d’andata dei quarti di finale di Champions League. Paris Saint Germain e Chelsea s'impongono rispettivamente 2-3 e 0-2 contro Bayern Monaco e Porto, indirizzando le sorti di due doppie sfide che saranno comunque tutte da scrivere nel ritorno di settimana prossima.

All’Allianz Arena la gara è pazzesca, piena di emozioni e colpi di scena. Le migliori occasioni da gol praticamente le hanno tutte i bavaresi, ma al 28' il punteggio dice 0-2 per i francesi grazie alle reti di Mbappè e Marquinhos. Prima dell’intervallo ci pensa Choupo-Moting a rimettere in gara il Bayern, che nella ripresa continua a premere e al 60' fa 2-2 con Muller. Dall’altra parte però c'è uno scatenato Mbappè, che una manciata di minuti più tardi riporta avanti il PSG. Nel finale i tedeschi provano con carattere a strappare un nuovo pareggio, ma il forcing non va a buon fine.

Sul neutro del Sanchez Pizjuan di Siviglia (dove si giocherà anche il ritorno), è migliore l’inizio del Porto che spaventa più volte la retroguardia inglese con diverse conclusioni velenose. Superata da poco la mezz'ora di gioco però, dopo aver atteso pazientemente, è invece il Chelsea a sbloccare le marcature: segna Mount con una bella giocata su assist di Jorginho. La ripresa è combattuta e le due formazioni si rispondono colpo su colpo: Marega fallisce il pareggio a tu per tu con il portiere, nel finale invece dopo la traversa di Pulisic, il Chelsea la chiude con la rete di Chilwell.

