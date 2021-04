Dazn in tilt durante Inter-Cagliari. E sui social si scatena la protesta dei tifosi

«Ci aspetta un 2021 di calcio bellissimo». È uno dei commenti pubblicati poco fa su Twitter dagli spettatori di Dazn. Il riferimento, chiaramente ironico va all’acquisto dei diritti del prossimo triennio della serie A dalla parte della piattaforma di streaming.

Una frase arrivata nel momento in cui la piattaforma che trasmette alcune partite della massima serie è andata in tilt non consentendo una fruibilità efficace per chi stava assistendo al match tra Inter e Cagliari.

Chi si è collegato per vedere Inter-Cagliari ha infatti visualizzato messaggi di errore e non sta riuscendo a seguire perfettamente la partita. Secondo il sito Downdetector ci sono problemi lungo tutta la Penisola.

Ed è la stessa Dazn che poco fa ha scritto un post di scuse sui social.

