Calcio, porte chiuse "violate": la procura indaga anche su Reggina-Vincenza

La Procura Federale ha aperto due procedimenti per accertare eventuali violazioni relative all’applicazione del Protocollo «gare di calcio professionistico in modalità «a porte chiuse» in occasione degli incontri Reggina-Vicenza di Serie B e Avellino-Bari del girone C della Serie C, che si sono svolti nel week end. L’inchiesta dovrà accertare se siano stati rispettati i numeri previsti dal Protocollo in relazione alle presenze in tribuna. Analogo procedimento era stato aperto per la partita, anche questo di Serie C, Pro Vercelli-Como del 14 marzo scorso.

