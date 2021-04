Manchester City-PSG e Real Madrid-Chelsea le semifinali

Borussia Dortmund-Manchester City 1-2

Il Manchester City si è qualificato per le semifinali di Champions League. Nel ritorno dei quarti di finale gli inglesi in Germania hanno battuto 2-1 il Borussia Dortmund, battuto anche all’andata con lo stesso risultato. I gol: Dortmund in vantaggio nel primo tempo al 25' con Bellingham. Pareggio del City al 10' della ripresa con Mahrez su rigore, al 30' il 2-1 per la formazione di Guardiola grazie alla rete di Foden. In semifinale il City affronterà il Paris Saint Germain.

Liverpool-Real Madrid 0-0

Il Real Madrid difende il 3-1 costruito all’andata resistendo a un Liverpool d’assalto e si qualifica per la semifinale di Champions League. Ad Anfield il match di ritorno tra Reds e Blancos finisce 0-0, con gli inglesi incapaci di concretizzare il dominio territoriale e le numerose occasioni create per provare a riaprire i conti. In semifinale gli uomini di Zidane affronteranno il Chelsea di Tuchel.

