Francesca Piccinini annuncia il ritiro: "Spero si apriranno nuove porte"

Dietro il ritorno non solo l’offerta di Busto ma anche il sogno non troppo velato di andare a Tokyo, scenario escluso però dal ct Mazzanti.

"A parte che la possibilità di una convocazione in azzurro non me la sono inventata io e che avrei preferito che lo dicesse a me anzichè ai giornali, non ha pesato per niente", ha aggiunto a riguardo la Piccinini, per quanto quella medaglia olimpica resti di fatto l’unico rimpianto di una straordinaria carriera: "Si vede che era destino. Sono serena: a Tokyo tiferò Italia con tutte le mie forze. Se vedo in giro un’altra Piccinini? Mi rivedo nella determinazione e nella semplicità di Paola Egonu, che ha 22 anni ed è piena di talento. La naturalezza con cui ha fatto coming out è la sua forza".

