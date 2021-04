Nibali operato, ridotta la frattura e applicata placca al polso destro

«Vincenzo Nibali nel primo pomeriggio è stato operato con successo. Il corridore è stato sottoposto a un intervento di osteosintesi, per ridurre la frattura del radio del polso destro. L’intervento (che si è svolto nel Canton Ticino, ndr) ha comportato l’applicazione di una placca con viti ed è durato circa un’ora». Così recita una nota diffusa dalla Trek, la squadra per la quale corre il siciliano che ieri è caduto mentre si allenava, fratturandosi il radio del polso destro e mettendo a rischio la partecipazione al prossimo Giro d’Italia di ciclismo. Di sicuro Nibali dovrà saltare il Tour of The Alps e la Liegi-Bastogne-Liegi.

Il post di ieri dello Squalo dello Stretto

Faccio fatica a trovare le parole per descrivere l’enorme dispiacere che provo. Anzi, non ce ne sono. Un incidente banale con conseguenze disgraziate che, purtroppo, mette in seria discussione tutti gli sforzi fatti per preparare le prossime gare. E’ un verdetto che devo accettare. Domani mi opero e poi comincerò un percorso, non semplice e non immediato, per cercare di essere al via del Giro. Questo è l’obiettivo che ho davanti e farò anche l’impossibile per centrarlo. Promesso

