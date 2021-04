Olimpiadi Tokyo 2021, nuovi dubbi a 100 giorni dal via

A 100 giorni dall’accensione del tripode, una nuova nube di incertezza si addensa sopra i Giochi di Tokyo. Dal Giappone rimbalzano le parole di Toshihiro Nikai, segretario generale e numero 2 del partito liberale democratico - lo stesso del premier Yoshihide Suga - che non esclude una cancellazione dell’Olimpiade se i numeri della pandemia dovessero peggiorare ulteriormente. «Che senso avrebbe l’Olimpiade se fosse responsabile della diffusione dei contagi? A quel punto dovremmo prendere una decisione. Se fosse impossibile portarla avanti, allora dovrebbe essere cancellata», la frase che “Kyodo News” attribuisce a Nikai, che poi però ribadisce come organizzare i Giochi rappresenti una grande occasione per il Paese. Ma quella che gli esperti nipponici hanno già ribattezzato come la quarta ondata del virus preoccupa, tanto che sono state reintrodotte nuove e più severe restrizioni per combattere l’emergenza mentre appena pochi giorni fa un sondaggio promosso dalla stessa “Kyodo News” ha visto oltre il 70% degli intervistati contrari ai Giochi.

