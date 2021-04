MotoGP, incidente da brividi a Portimao. Lo spagnolo Martin trasportato in ospedale

Terze libere della MotoGP sul circuito di Portimao in Portogallo sospese per una decina di minuti a 4'11" dal termine a causa della caduta di Jorge Martin (Ducati Pramac). Il pilota spagnolo, soccorso dal personale medico, è stato sistemato in barella e caricato sull'ambulanza per il trasporto nel centro medico del circuito.

Jorge Martin, caduto a forte velocità durante la FP3 del GP del Portogallo, è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Faro per essere sottoposto ad una TAC total body. Lo ha riferito Sky Sport, sentito un medico della

clinica mobile. Il pilota spagnolo, cosciente al momento dell’arrivo nella struttura, è stato poi sedato. Con la TAC si vogliono escludere danni cerebrali e valutare la gravità dei traumi riportati ad una mano e ad un piede (si parla di fratture al malleolo ed al metacarpo)

