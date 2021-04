La vittoria dell'Atalanta sulla Juventus vale il terzo posto

Sorpasso dell’Atalanta alla Juve. L’attacco più forte fa avuto la meglio sulla difesa meno battuta, sia pure con una deviazione di Alex Sandro su tiro di Malinovskyi cambio decisivo dell’Atalanta nella ripresa.

Col fiatone ma con costanza il Milan senza Ibra batte un Genoa sfortunato e blinda il secondo posto Champions con qualche vaga speranza di approfittare di un improbabile crollo nerazzurro. Dalla goleada a un clamoroso 4-4 sfiorato. Sono tante le emozioni all’Olimpico, ma la Lazio alla fine supera il Benevento 5-3 con doppietta e un rigore sbagliato da Ciro Immobile che arriva a 151 gol in serie A. Il Bologna conquista con ampio margine tre punti che la portano in acque sempre più tranquille mentre lo Spezia, come il Genoa, non si sente in salvo dopo il successo del Cagliari. Rimangono sospese anche Torino,Fiorentina e Benevento.

Risultati Crotone - Udinese 1-2; Sampdoria - Verona 3-1; Sassuolo - Fiorentina 3-1; Cagliari - Parma 4-3; Milan - Genoa 2-1; Atalanta - Juventus 1-0; Bologna - Spezia 4-1; Lazio - Benevento 5-3; Torino - Roma ore 18; Napoli - Inter ore 20.45

La classifica: Inter 74, Milan 66 Atalanta 64 Juventus 62 Napoli 59 Lazio 58 Roma 54 Sassuolo 46 Verona 41 Sampdoria 39 Bologna 37 Udinese 36 Spezia 32 Genoa 32 Benevento 30 Fiorentina 30 Torino 27 Cagliari 25 Parma 20 Crotone 15

