Superlega: Chelsea, City e United pronti al passo indietro. Vacillano anche Barcellona e Atletico Madrid

Chelsea, Manchester City e Manchester United sarebbero pronte a fare dietrofront nel progetto Superlega. I vertici del City avrebbero già inviato una lettera alle altre società per annunciare l'uscita dal progetto, mentre le forti proteste dei tifosi del Chelsea, che da ore sono radunati fuori da Stamford Bridge, avrebbero convinto Roman Abramovich a fare un passo indietro, seguito a ruota anche dal Manchester United. Ma anche dalla Spagna arrivano voci che pure Barcellona e Atletico Madrid sarebbero a un passo dal ripensarci.

Intanto della Superlega ne ha parlato, con un certo imbarazzo, anche Pep Guardiola, tecnico del Manchester City. "Io, come il resto dei miei colleghi, non ho tutte le informazioni necessarie, è un argomento scomodo e io posso solo dare la mia opinione - le parole del tecnico catalano -. Io amo il mio club, ma ho anche il mio pensiero e dico che lo sport non è sport quando non esiste il rapporto tra sforzo e ricompensa. Non è uno sport se il successo è garantito o se non importa quando perdi. Ho detto molte volte che voglio una Premier League competitiva e non solo una squadra al vertice".

Tribunale Madrid "blocca" possibili sanzioni Uefa

Un tribunale di Madrid ha emesso una misura cautelare che impedisce alla Fifa, all’Uefa, alla Liga spagnola e alle federazioni calcistiche nazionali di prendere provvedimenti contro i club che hanno annunciato l'adesione alla SuperLega di calcio

