La Superlega è già finita. Si ritirano le sei squadre inglesi, vacillano Barça e Atletico Madrid

La Superlega è già nel passato. Il progetto presentato alla mezzanotte di due giorni fa è già al capolinea, con la decisione di sfilarsi di alcuni dei 12 club fondatori. Dopo la defezione del Manchester City anche gli altri cinque club inglesi, coinvolti nella creazione della Superlega, si sono ritirati dal controverso piano. Chelsea, Manchester United, Arsenal, Tottenham e Liverpool hanno deciso di non far parte della nuova competizione. L’ufficializzazione è arrivata attraverso i comunicati dei club. E anche il Barcellona non è così sicuro di farne parte: l’adesione del club catalano è condizionata dall’approvazione dei soci, che saranno chiamati ad esprimersi al riguardo.

Particolare il comunicato dell’Arsenal che - come detto - si è tirato fuori dal progetto. «Abbiamo dato ascolto a voi (tifosi, ndr) e alla comunità calcistica in generale negli ultimi giorni e ci stiamo ritirando dalla proposta di creare una Super League. Abbiamo commesso un errore e ce ne scusiamo» si legge in un tweet del club. E adesso bisogna capire cosa faranno le altre società, a cominciare dalla italiane Juventus, Inter e Milan.

Tribunale Madrid "blocca" possibili sanzioni Uefa

Un tribunale di Madrid ha emesso una misura cautelare che impedisce alla Fifa, all’Uefa, alla Liga spagnola e alle federazioni calcistiche nazionali di prendere provvedimenti contro i club che hanno annunciato l'adesione alla SuperLega di calcio

