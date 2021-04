Serie A, tutte le partite di oggi 33esima giornata: orari e dove guardarle tra Sky e Dazn

Inizia oggi il weekend lungo della serie A. La trentatreesima giornata offrire risposte sia in ottica salvezza che nella lotta per l'Europa che conta.

Le partite di oggi 24 aprile: orari, Sky o Dazn

Genoa-Spezia (Sky) ore 15

Il derby di scorta della Liguria fungerà da spartiacque per almeno una selle due squadre che, in caso di vittoria, si allontanerebbe dalla zona rossa, o comunque farebbe lievitare il cuscinetto di squadre tra la zona salvezza e il terz'ultimo posto

Parma-Crotone (Sky) ore 18,00

La gara dei rimpianti. In campo scenderanno le due squadre che da tempo hanno già staccato un biglietto per la... serie B. Solo l'orgoglio darà un po' di pepe in più a questo match.

Sassuolo-Sampdoria (Dazn) ore 20,45

Fare meglio. Fare sempre meglio. Obiettivi comuni per i ragazzi di De Zerbi e Ranieri che, come da tradizione, la pietra tombale sulla lotta salvezza l'avevano già piazzata da tempo. E adesso non resta che continuare a immagazzinare punti.

Le partite di oggi 25 aprile: orari, Sky o Dazn

Benevento-Udinese (Dazn) 12,30

Obiettivo tre punti per i sanniti di Pippo Inzaghi, che si sono complicati la vita dell'ultimo scorcio di stagione e dovranno lottare come degli indemoniati per salvare la pellaccia perché la concorrenza si è fatta aggressiva. L'Udinese non ha molte velleità, ma meglio lasciarsi più squadre possibili alle spalle.

Fiorentina-Juventus (Sky) 15

Quella tra viola e bianconeri non è mai una gara banale. A maggior ragione in questo turno che mette in palio punti salvezza peri padroni di casa e punti Champions per la squadra di Pirlo.

Inter-Verona (Dazn) 15

Dopo le due lievi frenate in trasferta, che non hanno arrecato grossi guai in classifica, l'Inter deve riprendere la marcia scudetto contro un avversario che, negli ultimi anni si sta rivelando ostico come il Verona di Juric.

Cagliari-Roma (Sky) 18

Il Cagliari è in netta risalita mentre la Roma sembra ormai aver deciso di dedicare tutti i propri sforzi alla semifinale di Europa League. Ma guai a dare per scontata una vittoria dei sardi perché quando la Roma è in giornata può fare male a chiunque.

Atalanta-Bologna (Sky) 20,45

Atalanta affamata di punti per mantenere il piazzamento d'onore in classifica, Un'altra annata da Champions sarebbe spettacolare per la truppa di Gasperini che chiederà strada a un Bologna mai domo.

Le partite di lunedì 26 aprile: orari, Sky o Dazn

Torino-Napoli (Sky) 18,30

Altro incrocio sull'asse salvezza-Champions. Due squadre ben concentrate sui rispettivi obiettivi. Il Napoli visto all'opera contro la Lazio è una corazzata, ma il Toro di Nicola vorrà dire la sua

Lazio-Milan (Sky) 20,45

La Lazio, per riscattare lo scivolone del San Paolo. Il Milan per non perdere punti nella lotta Champions. Un big match che potrebbe mettere nei guai i rossoneri nella corsa che conta e rilanciare i biancocelesti che devono ancora recuperare una partita.

