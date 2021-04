Il Napoli di Gattuso non si ferma più, la Lazio affonda il Milan. Supervolatona Champions

Lazio-Milan 3-0

Una doppietta del "Tucu" Correa e un gol di Immobile affossano il Milan, rilanciando le ambizioni Champions della Lazio, che adesso vede a "soli" 5 punti - e con una partita in più da giocare - il terzetto formato da Napoli, Juventus e rossoneri. Chi rischia di veder sfumare i propri sogni di gloria, invece, è proprio la squadra di Stefano Pioli, che continua a perdere posizioni in classifica. Un dato? Solo 7 punti nelle ultime 5 partite. Più che una media da Champions sembra l’andatura di una squadra che non ha più nulla da chiedere alla stagione. Il Napoli, e soprattutto l’Atalanta, giocano un altro calcio e pure la Lazio di questa sera è apparsa con due marce in più rispetto a Calhanoglu e compagni.

Torino-Napoli 0-2

Il Napoli dicevamo: nel primo tempo dà spettacolo, nella ripresa contiene il Toro senza rischiare più di tanto: il Napoli continua la sua rincorsa a un posto in Champions, lo 0-2 al Grande Torino permette di agganciare Juve e Milan in attesa della sfida dei rossoneri contro la Lazio. Due gol in due minuti firmati Bakayoko e Osimhen e la pratica granata è già archiviata nel primo quarto d’ora, così il Toro deve nuovamente guardarsi alle spalle. E lunedì prossimo, contro il Parma, mancheranno Mandragora e Verdi per squalifica.

E adesso super volata Champions: Inter 79, Atalanta 68, Napoli, Juventus e Milan 66, Lazio 61 (ma una gara in meno)

© Riproduzione riservata