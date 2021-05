Volley femminile, Conegliano campione d'Europa. Trionfa il cosentino Lionetti

L’A.Carraro Imoco Conegliano è Campione d’Europa. Nella SuperFinal di Verona le Pantere gialloblù hanno coronato anni di rincorsa al massimo trofeo continentale mettendo in bacheca il titolo che mancava, il 13° della storia del club gialloblù nato solo nel 2012. La finale all’AGSM Forum è stata conquistata dopo una grande battaglia di oltre due ore contro le rivali del Vakifbank Istanbul, l’unica squadra d’Europa che fino a stasera aveva un record positivo contro Conegliano grazie alle due vittorie turche del 2017 (finale di Champions al Palaverde) e del 2018 (semifinale a Bucarest), a fronte del successo gialloblù del 2019 nella semifinale del Mondiale per Club in Cina.

Ora è arrivata questa fantastica vittoria a completamento di una stagione incredibile, una “perfect season” che resterà negli annali con l’A.Carraro Imoco capace di vincere tutte le partite giocate in Italia e in Europa (e la striscia vincente è arrivata a quota 64, ultima sconfitta il 12 dicembre 2019) per un leggendario “quadriplete”: Supercoppa, Coppa Italia, Scudetto e Champions League!

E tra le fila della compagine veneta trionfa anche il calabrese Valerio Lionetti, vice allenatore cosentino delle "pantere" che si è tolto lo sfizio di vincere anch'egli la sua prima Champions.

Foto Cev

