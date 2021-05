Giro d'Italia al via, ecco tutte le info: le tappe ed i favoriti alla maglia rosa

E' partita l'edizione numero 104 del Giro d'Italia con la cronometro di Torino.

Il percorso della prima tappa

Tappa a cronometro cittadina breve e situata attorno al Po. Partenza da Piazza Castello per raggiungere il Lungo Po che porta al Parco del Valentino. Si percorrono i viali ondulati (cronometraggio intermedio al Borgo Medievale) per attraversare il Po e concludere la crono su Corso Moncalieri. Da segnalare un passaggio in galleria (breve e illuminata) all’uscita dal Parco del Valentino.

Ultimi km

Ultimi chilometri pianeggianti praticamente rettilinei fino alla linea di arrivo. Retta di arrivo su asfalto.

I favoriti della crono torinese

Tra i grandi favoriti di questa prima tappa c'è certamente il campione del Mondo, Filippo Ganna. Proveranno a contrastarlo Jos Van Emden, Victor Campenaerts e Remy Cavagna. Curiosità anche sulle condizioni del messinese Vincenzo Nibali, reduce dalla frattura al polso.

Tutte le tappe

Sabato 8 maggio, PRIMA TAPPA: Torino-Torino (8,6 km, cronometro individuale)

Domenica 9 maggio, SECONDA TAPPA: Stupinigi-Novara (179 km)

Lunedì 10 maggio, TERZA TAPPA: Biella-Canale (190 km)

Martedì 11 maggio, QUARTA TAPPA: Piacenza-Sestola (187 km)

Mercoledì 12 maggio, QUINTA TAPPA: Modena-Cattolica (177 km)

Giovedì 13 maggio, SESTA TAPPA: Grotte di Frasassi-Ascoli Piceno (160 km)

Venerdì 14 maggio, SETTIMA TAPPA: Notaresco-Termoli (181 km)

Sabato 15 maggio, OTTAVA TAPPA: Foggia-Guardia Sanframondi (170 km)

Domenica 16 maggio, NONA TAPPA: Castel di Sangro-Campo Felice (158 km)

Lunedì 17 maggio, DECIMA TAPPA: L’Aquila-Foligno (139 km)

Martedì 18 maggio – GIORNO DI RIPOSO

Mercoledì 19 maggio, UNDICESIMA TAPPA: Perugia-Montalcino (162 km)

Giovedì 20 maggio, DODICESIMA TAPPA: Siena-Bagno di Romagna (212 km)

Venerdì 21 maggio, TREDICESIMA TAPPA: Ravenna-Verona (198 km)

Sabato 22 maggio, QUATTORDICESIMA TAPPA: Cittadella-Monte Zoncolan (205 km)

Domenica 23 maggio, QUINDICESIMA TAPPA: Grado-Gorizia (147 km)

Lunedì 24 maggio, SEDICESIMA TAPPA: Sacile-Cortina d’Ampezzo (212 km)

Martedì 25 maggio – GIORNO DI RIPOSO

Mercoledì 26 maggio, DICIASSETTESIMA TAPPA: Canazei-Sega di Ala (193 km)

Giovedì 27 maggio, DICIOTTESIMA TAPPA: Rovereto-Stradella (231 km)

Venerdì 28 maggio, DICIANNOVESIMA TAPPA: Abbiategrasso-Alpe di Mera (176 km)

Sabato 29 maggio, VENTESIMA TAPPA: Verbania-Alpe Motta (164 km)

Domenica 30 maggio, VENTUNESIMA TAPPA: Senago-Milano (30,3 km, cronometro individuale)

I favoriti alla vittoria finale della corsa rosa

Tra i principali favoriti alla vittoria finale troviamo Egan Bernal (Ineos) e Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step). Ma i favori del pronostico per quanto fatto vedere finora in stagione vanno sul britannico Simon Yates.

Tra gli outsider ecco certamente la coppia basca della Bahrain Victorious composta da Pello Bilbao e Mikel Landa. E ancora, Daniel Martinez e Pavel Sivakov della Ineosil, il russo Alexander Vlasov dell’Astana, il secondo classificato della passata edizione Jai Hindley e il suo nuovo compagno, il francese Romain Bardet.

Da non dimenticare, peraltro, lo statunitense Brandon McNulty della UAE Team Emirates, il portoghese della Deceuninck-Quick Step Joao Almeida, il britannico della EF Education-Nippo Hugh Carthy, terzo l’anno scorso alla Vuelta.

