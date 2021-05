Buffon: "A fine stagione lascio la Juve". E sul futuro: "O smetto o continuo un altro anno altrove"

Gigi Buffon annuncia l’addio alla Juventus. Il portierone bianconero classe 1978, leggenda del club, lascerà il club torinese. Lo ha annunciato in un’intervista a Bein Sports: "Il mio futuro è chiaro e delineato: quest’anno si chiuderà in maniera definitiva questa bellissima e lunghissima esperienza con la Juventus".

Il futuro

Non è ancora chiaro però quale sarà il futuro dell'estremo difensore nativo di Carrara e cresciuto nel Parma. "O smetto di giocare o se trovo una situazione che mi dà stimoli per giocare o fare un’esperienza di vita diversa lo prendo in considerazione. Penso di aver dato tutto per la Juve. Ho ricevuto tutto e più di così non si può fare. Siamo arrivati alla fine di un ciclo ed è giusto che uno tolga il disturbo”.

La stagione altalenante: "Ci è mancata continuità"

Sulla stagione, Buffon ha parlato così: “Ci è mancata continuità. Alla fine nelle partite che abbiamo giocato contro le prime 5-6 squadre della classifica spesso abbiamo vinto, ogni tanto pareggiato e alcune volte perso. Però ce la siamo sempre giocata alla pari. Invece contro le squadre meno blasonate abbiamo perso punti stupidi. Questo significa che sei una squadra che deve ancora crescere caratterialmente”.

© Riproduzione riservata