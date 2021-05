ItalVolley, i vibonesi Valentini e Piraino protagonisti nella prossima VNL

Si è conclusa da pochi minuti la conferenza stampa di presentazione della stagione olimpica degli azzurri. Il CT Blengini nel frattempo ha reso noto le sue scelte fino ai Giochi Olimpici

I vibonesi Valentini e Piraino protagonisti

Alla guida della nazionale azzurra alla prossima VNL di Rimini ci sarà il giovane coach vibonese Antonio Valentini, già secondo di Blengini dai tempi di Rio 2016. Sarà l'allenatore scuola Callipo, dunque, a guidare gli azzurri nella manifestazione che apre il proscenio internazionale delle nazionali in vista del clou previsto nel mese di luglio con le Olimpiadi di Tokyo. Valentini lavorerà con uno staff al cui interno è presente lo storico preparatore della Callipo, anch'egli vibonese, Pasquale Piraino. Quest'ultimo non è nuovo ad esperienze in azzurro (è stato il preparatore della nazionale italiana che ha vinto le Universiadi nel 2019). All'interno dello staff guidato da Valentini ci sarà anche il fisioterapista toscano Federico Aoli (nelle ultime due stagioni fisio della Callipo). Nella rosa degli atleti convocati figura anche il centrale palermitano Roberto Russo.

I 16 azzurri per la Volleyball Nations League 2021

N. 15 Riccardo Sbertoli, Palleggiatore (Allianz Milano) – capitano nella manifestazione

N. 21 Luca Spirito, Palleggiatore (NBV Verona)

N. 20 Gabriele Nelli, Opposto (Itas Trentino)

N. 23 Giulio Pinali, Opposto (Consar Ravenna)

N. 18 Alessandro Michieletto, Schiacciatore (Itas Trentino)

N. 28 Francesco Recine, Schiacciatore (Consar Ravenna)

N. 29 Mattia Bottolo, Schiacciatore (Kioene Padova)

N. 24 Oreste Cavuto, Schiacciatore (Top Volley Cisterna)

N. 1 Davide Gardini, Schiacciatore (Cucine Lube Civitanova)

N. 12 Roberto Russo, Centrale (Sir Safety Conad Perugia)

N. 11 Gianluca Galassi, Centrale (Vero Volley Monza)

N. 26 Lorenzo Cortesia, Centrale (Itas Trentino)

N. 30 Leandro Mosca, Centrale (Allianz Milano)

N. 7 Fabio Balaso, Libero (Cucine Lube Civitanova)

N. 31 Filippo Federici, Libero (Vero Volley Monza)

N. 27 Leonardo Scanferla, Libero (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

Lo staff azzurro per la Volleyball Nations League 2021

Antonio Valentini (allenatore), Francesco Mattioli (assistente allenatore), Fabio Marzilli (medico), Federico Aoli (fisioterapista), Pasquale Libero Piraino (preparatore atletico), Alessandro Zarroli (scoutman), Samuele Papi (team manager).

Gli azzurri per i collegiali tra Roma e Cavalese

PALLEGGIATORI: Simone Giannelli (Itas Trentino), Davide Saitta (Tonno Callipo Vibo Valentia)

OPPOSTO: Ivan Zaytsev (Kemerovo), Luca Vettori (Leo Shoes Modena)

SCHIACCIATORI: Osmany Juantorena (Cucine Lube Civitanova), Jiri Kovar (Cucine Lube Civitanova), Filippo Lanza (Vero Volley Monza), Daniele Lavia* (Leo Shoes Modena), Oleg Antonov (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

CENTRALI: Matteo Piano (Allianz Milano), Simone Anzani (Cucine Lube Civitanova), Daniele Mazzone (Leo Shoes Modena), Marco Vitelli (Kioene Padova)

LIBERO: Massimo Colaci (Sir Safety Conad Perugia)

*IN VNL dall’8 giugno con la maglia numero 19

Lo staff azzurro per i collegiali tra Roma e Cavalese

Gianlorenzo Blengini (allenatore)

Giacomo Tomasello (assistente allenatore)

Piero Benelli (medico)

Davide Lama (fisioterapista)

Sebastiano Cencini (fisioterapista)

Alberto Di Mario (preparatore atletico)

Fabio Dalla Fina (scoutman)

Giacomo Giretto (team manager)

Il programma di lavoro generale della stagione 2021 prima dei Giochi Olimpici

9-20 maggio collegiale Roma

22-31 maggio collegiale Roma

3-12 giugno stage internazionale con Nazionale estera

15-26 giugno collegiale Cavalese

29 giugno – 8 luglio collegiale Roma

11-15 luglio collegiale Roma

16 luglio partenza per Tokyo

