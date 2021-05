Napoli, colpo Champions a Firenze: vittoria 0-2 (Insigne e autogol di Venuti)

Il Napoli ha battuto al Franchi la Fiorentina per 2-0.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Venuti, Bonaventura (32' st Callejon), Pulgar,

Castrovilli (21' st Eysseric), Biraghi (21' st Igor), Vlahovic, Ribéry (38' st Kouamè). (69 Dragowski, 12 Ricco, Martinez

Quarta, 15 Maxi Olivera, 27 Barreca, 20 Borja Valero, 28 Montiel, 91 Kokorin). All. Iachini

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj, Fabian Ruiz, Bakayoko, Politano (31' st Lozano), Zielinski (31' st Mertens), Insigne, Osimhen (39' st Petagna). (25 Ospina, 16 Contini, 6 Mario Rui, 4 Demme, 7 Elmas, 3 Zedadka, 38 Costanzo, 56 D’Agostino, 61 Labriola. All. Gattuso

Arbitro: Abisso di Palermo

Reti: nel st 12' Insigne, 22' aut. Venuti Angoli: 6-2 per il Napoli Recupero: 1' e 4'

Note: espulso dalla panchina all’11' st Dragowski per proteste. Ammoniti Rrahmani, Milenkovic, Ribéry, Castrovilli,

Pezzella per gioco falloso, Caceres e Contini per proteste.

In una gara nervosa, gli azzurri sono passati nella ripresa con Insigne che al 56mo è stato lesto a ribattere in rete il calcio di rigore respinto da Terracciano.

Di Zielinski il raddoppio al 67mo.

Nel primo tempo gol annullato alla Fiorentina per fuorigioco di Vlahovic e traversa su punizione di Insigne (che ha anche preso un palo nella ripresa).

Nel prossimo turno il Napoli ospiterà il Verona al Maradona e gli basterà una vittoria per la Champions.

