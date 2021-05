Atp 250 Ginevra, Federer sconfitta dallo spagnolo Andujar

Lo aveva detto alla vigilia del rientro in campo in occasione dell'Atp 250 di Ginevra dopo un lungo periodo trascorso in naftalina: Roger Federer avrebbe dovuto attendere una decina di partite prima di potersi esprimersi sulla propria condizione fisica. Il campione svizzero è crollato sotto i colpi dello specialista della superficie rossa ginevrina - lo spagnolo Andujar - al terzo set (4-6/6-4/4-6). Un giocatore ampiamente alla portata del fenomeno di Basilea, ma che comunque ha sfruttato la migliore condizione fisica. RF arriverà al Roland Garros con pochissime gare nelle gambe e un fisico che necessiterebbe di un altro rodaggio. Tuttavia, guai a sottovalutare Federer quando c'è profumo di Slam.

