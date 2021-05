Europei 2020, ecco i “primi” 33 convocati di Mancini: ne usciranno 7. C'è Raspadori

Sono 33 i giocatori azzurri arruolati da Roberto Mancini per il ritiro che anticiperà gli Europei 2020 (che a causa del Covid, come è noto, sono slittati di un anno). Entro il primo giugno, però, il ct di Jesi dovrà “tagliare” sette giocatori. senza tenere conto che, al momento, non fanno parte della lista né l'esterno Emerson né il centrocampista Jorginho, entrambi impegnati nella finale di Champions con il Chelsea che affronterà il Manchester City.

Ecco la lista

Portieri

Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino)

Difensori

Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta).

Centrocampisti

Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain)

Attaccanti

Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Paris Saint Germain), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo)

