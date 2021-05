Europei di Budapest, la rimonta della Pellegrini è d'argento nei 200 stile libero

Federica Pellegrini non si ferma più, e si aggiudica la sua seconda medaglia agli Europei di Budapest. Dopo l'argento nella staffetta mista, ha chiuso sul secondo gradino del podio anche nei “suoi” 200 stile libero. Un secondo posto che sa un po' di beffa, l’azzurra ha, infatti, mancato l'oro per appena due centesimi, chiudendo alle spalle della 20enne ceca Barbora Seemanova, ma la Divina si tiene stretta la sua diciassettesima medaglia europea. Federica si è nascosta per le prime tre vasche, restando alle spalle di una scatenata Bonnet, poi crollata sul più bello e alla fine fuori dal podio. Negli ultimi 50 metri, invece, la Pellegrini ha dato fondo a tutte le energie, aggiudicandosi il secondo gradino del podio e sfiorando per un soffio il quinto oro europeo della carriera.

"Ma sono molto contenta, per me oggi la medaglia non era così scontata, eravamo in 4 molto vicine", assicura la 32enne veneta. "Onestamente ero un po' provata, in una settimana di gare così serrate è stato un rischio, non ero sicura di reggere anche tre 200 individuali, ma era anche l’ultima occasione per fare tanti turni attaccati prima delle Olimpiadi, così con Matteo (Giunta, ndr) abbiamo deciso di complicarci la vita - racconta sorridente - Dopo la staffetta così buona ho deciso di provare, è stata una gara molto dosata, alla fine non ne avevo più ma va benissimo così. Sono molto soddisfatta di come ho gestito la gara, non sono veloce come lo ero a Riccione ma abbiamo scelto di fare un passaggio al centro più dosato per cercare il ritorno alla mia maniera". La prima partecipazione della Pellegrini risale a Madrid 2004 quando aveva appena 15 anni. In mezzo nove partecipazioni ad un Campionato europeo assoluto, la ventiduesima se si aggiungono le tredici in vasca corta.

