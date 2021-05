Formula 1: Verstappenn domina il Gp di Monaco, Sainz secondo

Max Verstappen vince il Gran Premio di Monaco di Formula 1 salendo sul gradino più alto del podio dopo una gara dominata dall’inizio alla fine prendendosi anche la leadership del mondiale. L’olandese, scattato davanti a tutti dopo il ritiro di Charles Leclerc prima del via, è riuscito a precedere la Ferrari di Carlos Sainz Jr e la McLaren di Lando Norris che completano il podio. Quarto al traguardo, invece, Sergio Perez con l’altra Red Bull che chiude davanti a Sebastian Vettel con l’Aston Martin e all’Alpha Tauri di Pierre Gasly. Solo 7°, invece, Lewis Hamilton con la Mercedes mentre a completare la top ten ecco l’altra Aston Martin di Lance Stroll, l’Alpine di Esteban Ocon e l’Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi. Ritirato per un problema alla ruota anteriore destra, invece, Valtteri Bottas.

Beffa Leclerc

«Ci vorranno giorni prima di smaltirela tristezza": nelle parole di Charles Leclerc c'è il senso diuna giornata da dimenticare per la Ferrari, almeno per la metàche fa riferimento al pilota di casa. Dopo la gioia per la poleconquistata sabato con un super giro sul circuito cittadino - ecasalingo - di Montecarlo, per il pilota monegasco è arrivata ladoccia fredda dell’incredibile ritiro prima ancora di partire.Addio sogni di vittoria sulle strade di casa e rivalsa sulleMercedes pigliatutto, e a poco serve l’abbraccio consolatore delPrincipe Alberto di Monaco.

La gara non era ancora arrivata al traguardo, col secondo posto dell’altro pilota in rosso, Carlo Sainz, e la beffa ha bruciato Leclerc fino all’ultimo, quando con quel pò di sorriso che gli era possibile ritrovare è corso al paddock per festeggiare il compagno di scuderia.

