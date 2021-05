Ufficiale: Conte non è più l'allenatore dell'Inter. Buonuscita da sette milioni

Adesso è ufficiale: Antonio Conte lascia l'Inter. "FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l'allenatore Antonio Conte. Tutto il Club desidera ringraziare Antonio per lo straordinario lavoro svolto, culminato con la conquista del diciannovesimo Scudetto. Antonio Conte rimarrà per sempre nella storia del nostro Club"

I nerazzurri riconoscerebbero all’allenatore una buonuscita di circa 7 milioni, metà dell’ingaggio dell’ultima stagione. Conte e l’Inter si dividono appena venti giorni dopo aver vinto lo scudetto e due stagioni. Alla base del divorzio il ridimensionamento della rosa prospettato dalla proprietà e non accettato dal tecnico. Adesso l’Inter cercherà un sostituto, restano in corsa sia Max Allegri che Simone Inzaghi. In sede era presente Tullio Tinti, agente del difensore Alessandro Bastoni che dovrebbe rinnovare, ma anche di Inzaghi in queste ore a colloquio con il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Alla base del divorzio tra l’Inter e Conte la visione sul futuro: la società vuole chiudere il mercato in attivo di almeno 70 milioni da incassare con la cessione di almeno uno-due big, l’indiziato è Lautaro, ma anche Lukaku adesso potrebbe decidere di andar via.

