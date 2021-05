Simone Inzaghi rompe con la Lazio, c'è l'accordo con l'Inter

Sono ore calde sull'asse Roma-Milano: dopo la parola data ieri alla Lazio, oggi su Simone Inzaghi è piombata di nuovo l’Inter.

L’offerta del club nerazzurro per sostituire Antonio Conte e trovare un adeguato sostituto dopo che Massimiliano Allegri ha preferito il ritorno alla Juventus, sarebbe di gran lunga superiore ai 2,5 milioni che fino a ieri garantiva Lotito a Inzaghi: 4 milioni più uno di bonus a stagione per tre anni. Inzaghi ci sta riflettendo, in questo momento il suo procuratore Tullio Tinti è nella sede nerazzurra mentre il tecnico biancoceleste è a colloquio con il presidente Lotito, chiamato a rilanciare per accontentare il suo allenatore e convincerlo a rimanere nella Capitale.

