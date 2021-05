Euro 2020, Raspadori lascia il ritiro di Forte Village: giocherà gli Europei con l'Under 21

Prima indicazioni di Roberto Mancini in vista delle convocazioni finali di Euro2020. Il calciatore del Sassuolo ha lasciato questa mattina il Forte Village per trasferirsi a Tirrenia, dove gli Azzurrini si stanno preparando per i Quarti di finale dell’Europeo con il Portogallo. I calciatore Giacomo Raspadori, dopo l’esame clinico effettuato dallo staff medico azzurro, ha lasciato il gruppo della Nazionale per aggregarsi all’Under 21 in ritiro a Tirrenia, in vista della gara Italia-Portogallo valida per i quarti di finale di Uefa Euro Under 21. (ANSA)

