Euro2020, il ct dell'Italia tiene tutti col fiato sospeso e poi "taglia" Mancini, Pessina e Politano. C'è Raspadori. Ecco la numerazione ufficiale

L'attesa per i "tagli" finali è durata ben oltre mezzanotte. Alla fine, però, non sono mancate le sorprese legati ai convocati per Euro2020. Mancini taglia il suo omonimo (difensore della Roma) e tiene Toloi, sbugiarda il ballottaggio Sensi-Cristante e lascia fuori Pessina, ma soprattutto elimina a sorpresa Politano ripescando Raspadori, reduce dal prestito con l'Under 21.

La numerazione ufficiale

Portieri:

1 Sirigu

21 Donnarumma

26 Meret

Difensori:

2 Di Lorenzo

3 Chiellini

4 Spinazzola

13 Emerson

15 Acerbi

19 Bonucci

23 Bonucci

24 Florenzi

25 Toloi

Centrocampisti:

5 Locatelli

6 Verratti

7 Pellegrini

8 Jorginho

12 Sensi

16 Cristante

18 Barella

Attaccanti:

9 Belotti

10 Insigne

11 Berardi

14 Chiesa

17 Immobile

20 Bernardeschi

22 Raspadori

