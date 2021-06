Roland Garros: volano Sinner, Musetti e Berrettini. Out Seppi, Mager, Paolini e Giorgi

Jannik Sinner si aggiudica il derby con Gianluca Mager e approda al terzo turno del Roland Garros, secondo Slam della stagione in corso sulla terra rossa del complesso parigino. Il 19enne altoatesino, numero 18 del tabellone, si è imposto per 6-1 7-5 3-6 6-3 dopo due ore e 19 minuti di gioco e se la vedrà per un posto negli ottavi contro Mikael Ymer. Lo svedese, numero 105 del mondo, ha eliminato Gael Monfils, 14esima testa di serie, per 6-0 2-6 6-4 6-3. Precedenti in parità: successo di Sinner alle Next Gen Atp Finals di Milano nel 2019 e vittoria di Ymer a Montpellier lo scorso anno.

Gli altri italiani

Derby a parte, altri due italiani in tabellone maschile hanno fatto il proprio dovere. Lorenzo Musetti, in particolare, ha raggiunto il terzo turno con grande personalità. Il 19enne di Carrara si sbarazza in tre set, 7-5 6-3 6-2 in due ore e 9 minuti di gioco, del giapponese Yoshihito Nishioka, reduce dal successo su Tsonga all’esordio. Matteo Berrettini ha guadagnato il pass per il terzo turno battendo l’argentino Federico Coria in tre set (6-3, 6-3, 6-2) in 1 ora e 44 minuti.

Disco rosso per Seppi, Giorgi, Paolini

Andreas Seppi, numero 98 al mondo, è stato battuto dal corano Kwon (che adesso se la vedrà con Berrettini) in tre set con il punteggio di 6-4; 7-5; 7-5 in 2 ore e 39 minuti di gioco. Sulla terra rossa di Parigi, dopo Martina Trevisan, cadono anche Camila Giorgi e Jasmine Paolini. La 29enne di Macerata, numero 80 del ranking, è stata battuta 7-5 1-6 6-2, in due ore e 11 minuti di partita, dalla russa Varvara Gracheva, 20enne moscovita, numero 88 del ranking, alla sua seconda esperienza a Parigi dove non aveva mai vinto un match. Jasmine Paolini, invece, deve arrendersi per 6-2 6-3 alla 25enne greca Maria Sakkari, numero 18 Wta e 17 del seeding. Restando al tabellone femminile, eliminata Karolina Pliskova, nona testa di serie e semifinalista nel 2017, battuta 7-5 6-1 da Sloane Stephens.

© Riproduzione riservata