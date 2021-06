Primo giorno da allenatore della Fiorentina per il calabrese Gattuso

Il neo tecnico viola Rino Gattuso ha raggiunto questa mattina il centro sportivo “Davide Astori” nella sua prima giornata da neo allenatore in pectore viola. Gattuso infatti inizierà il suo legame con la Fiorentina dal prossimo primo luglio ma oggi avrà un primo faccia a faccia con i dirigenti gigliati per parlare di calciomercato, programmare l'inizio della prossima stagione e visitare le strutture a disposizione del club viola fra cui il centro sportivo, lo stadio “Franchi” ed il futuro centro sportivo “Viola Park”, in costruzione nel comune di Bagno a Ripoli alle porte di Firenze. (ITALPRESS)

