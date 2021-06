Nba, Lebron molla l'anello: Los Angeles Lakers eliminati dai Phoenix Suns (4-2)

Alla fine l'anello Lebron James ha dovuto mollarlo davvero. LJ tornato al successo con i Los Angeles Lakers lo scorso anno. La franchigia campione in carica è crollata (4-2 complessivo) in gara 6 dei playoff lasciando via libera ai Phoenix Suns (113-100) che da lunedì incroceranno i Denver Nuggets in semifinale di conference.

Le altre partite

Sempre nella notte, i Nuggets - appunto - hanno superato con lo stesso punteggio di 4-2 i Portland Trail Blazers per 126 a 115. In precedenza, hanno strappato il pass per le semifinali anche i Philadelphia 76ers (4-1 totale), vittoriosi sui Washington Wizard per 129 a 112, e gli Atlanta Hawks (4-1) contro i New York Knicks per 103-89: le due squadre si affronteranno nel penultimo atto delle finali playoff. Utah Jazz ha calato l'asso finale contro Memphis Grizzlies (4-1) vincendo nettamente per 126-110. Gli eredi di Stockton e Malone, però, dovranno ancora attendere per conoscere il nome dell'altra semifinalista di conference perché i Dallas Mavericks non mollano l'osso e hanno accorciato le distanze dai Los Angeles Clippers (3-2), grazie al solito monumentale Luka Doncic (autore di 42 punti): 105 a 100 il finale.

© Riproduzione riservata