Roland Garros, anche Berrettini supera il turno. Tre azzurri gli ottavi

Ci sono due teenager italiani agli ottavi di finale del Roland Garros. Lorenzo Musetti e Jannik Sinner hanno strappato applausi a Parigi, dove lunedì dovranno vedersela contro due mostri sacri della terra rossa: il toscano affronterà Novak Djokovic, che superando il terzo turno per la dodicesima volta di fila in questo torneo ha realizzato una striscia da record per l’era Open; l’altoatesino invece dovrà provare a fare abdicare Rafa Nadal, 13 volte Re di Parigi. E in serata è grand’Italia grazie al successo di Matteo Berrettini (testa di serie n.9) sul sudcoreano Soonwoo Kwon per 7-6 (8-6) 6-3 6-4: tre italiani nei migliori 16 del Roland Garros è una cosa che non si era mai vista nell’era del tennis open. Gli azzurri stanno stupendo, anche se non al livello della ceca Barbora Krejcikova, numero 33 al mondo che nel tabellone femminile ha piazzato il colpo a sorpresa eliminando la numero 6 Elina Svitolina. C'è quindi una «generazione d’oro del tennis italiano», come l’ha definita anche un articolo del New York Times alla vigilia del terzo turno del Roland Garros, con cinque italiani impegnati.

