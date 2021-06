Djokovic batte Nadal e conquista la finale con Tsitsipas a Parigi

Sarà Djokovic-Tsitsipas la finale del singolare maschile del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in scena sui campi in terra rossa di Parigi. Quello di domenica sarà uno scontro generazionale, dunque, fra l'esperto serbo, al 29esimo atto conclusivo della carriera in un Major, e il giovane greco, alla sua prima finale a livello di Slam. Novak Djokovic ha battuto in semifinale, Rafael Nadal. Il 34enne di Belgrado, numero 1 del mondo e del seeding, ha sconfitto il numero tre del ranking internazionale e del tabellone (Re del rosso, con 13 vittorie in carriera a Parigi) in tre set col punteggio di 3-6, 6-3, 7-6 (4), 6-2. Per il serbo, che è ora in vantaggio di due successi nei confronti diretti con lo spagnolo (30 vittorie per Djokovic e 28 per Nadal), sarà la sesta finale nella capitale francese, dove ha trionfato solo nel 2016. Di Major in carriera ne vinti 18: oltre al successo a Parigi di cinque anni addietro, Djokovic ha in bacheca nove trofei degli Australian Open, cinque di Wimbledon e tre degli US Open. Nell’atto conclusivo dei Major, di contro, si è arreso dieci volte: quattro a Parigi, una a Londra e in cinque occasioni a New York.

Stefanos Tsitsipas ha sconfitto invece il tedesco Alexander Zverev. Il 22enne nato ad Atene, numero 5 del mondo e del seeding, ha superato il numero 6 del ranking internazionale e sesta forza del tabellone col punteggio di 6-3 6-3 4-6 4-6 6-3. Per il greco sarà la prima finale in carriera in un Major. Tsitsipas è alla quinta finale stagionale nei tornei del circuito internazionale. Si è imposto nel Masters 1000 di Monte Carlo e nel "250" di Lione; ha perso invece all’ultimo atto sul cemento di Acapulco (contro Zverev) e sul rosso di Barcellona (arrendendosi di misura di fronte a Nadal). Tsitsipas, che nel 2019 era diventato il primo greco ad arrivare in semifinale in una prova del Grande Slam, è ora il primo ellenico nella storia del tennis ad accedere alla finale di uno Slam.

