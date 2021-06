Beach soccer, l'Italia s'impone 6-5 contro la Svizzera e accede alla fase finale

L’Italia del beach soccer sa solo vincere. Gli Azzurri si sono imposti per 6-5 anche contro la Svizzera, chiudendo con tre successi in altrettante gare di qualificazione all’Europeo. Il bottino pieno, oltre a permettergli di guadagnare il primo posto del girone 2, consentirà alla formazione del ct Del Duca di partecipare alla fase finale della manifestazione prevista dall’8 al 12 settembre da Figueira da Foz. A trascinare verso l’affermazione la nazionale sono stati Gabriele Gori e il catanzarese Emmanuele Zurlo, coppia d’oro del beach soccer italiano. Il primo è stato autore di un poker mentre il calciatore in forza al Sersale durante questa stagione ha dovuto “accontentarsi” di due squilli. Entrambi hanno trasformato un calcio di rigore. L’allungo decisivo della squadra di Del Duca è arrivata durante il secondo tempo, concluso con il parziale di 1-0 in favore di Corosiniti e compagni. Le altre due frazioni si sono invece concluse in parità. Reti svizzere di Eliott (doppietta), Hodel, Borer e Spacca.Il gruppo azzurro sposterà adesso la concentrazione sulle qualificazioni per il Mondiale. Dopo il riposo previsto nella giornata di oggi, gli Azzurri si butteranno a capofitto sul ciclo di partite attraverso cui l’Italia confida di classificarsi per la rassegna di fine agosto in Russia, a Mosca.

