Formula 1, Gp Francia: pole a Verstappen davanti a Hamilton

Max Verstappen (Red Bull) e Lewis Hamilton (Mercedes) partiranno in prima fila, nel GP di Francia di F1. In seconda fila le stesse vetture, ma a posti invertiti, con Valtteri Bottas davanti a Sergio Perez. La Ferrari di Carlos Sainz apre la terza fila, mentre Charles Leclerc parirà con il settimo tempo.

"Finora un weekend altamente positivo su una pista dove abbiamo avuto delle difficoltà. C'è stata una svolta dalle prove libere 2 e fare la pole è molto bello". Queste le parole di Max Verstappen dopo la pole position nel GP di Francia di Formula 1. "I punti non vengono assegnati oggi ma è stata una grande giornata - spiega il pilota Red Bull - dobbiamo concludere domani portando 25 punti, quelli che abbiamo perso a Baku".

"Complimenti a Verstappen, ha fatto un gran lavoro. Sono stati incredibilmente veloci, io perdevo tanto tempo nel rettilineo. Nel long run sono stati più rapidi, speriamo di avere delle opportunità: potremmo fare la danza della pioggia per inventarci qualcosa". Così Lewis Hamilton dopo il secondo posto nelle qualifiche del GP di Francia di Formula 1. "E' stato un weekend duro a livello mentale per cercare di portare macchina a livello ideale. Abbiamo continuato a girare intorno senza soluzioni, poi siamo tornati a qualcosa simile rispetto a quello con cui avevamo iniziato - spiega il pilota della Mercedes - Non sono mai stato contento della macchina in questo fine settimana ma alla fine, sgobbando, siamo riusciti a portarla a un buon livello grazie al lavoro degli ingegneri".

Sicuramente è stato un weekend migliore rispetto a due settimane fa, il passo lo abbiamo ma sarà dura con le Red Bull. Non penso di aver molto margine, non posso essere contento della terza posizione ma loro sono stati più veloci". Questo il commento di Valtteri Bottas dopo il terzo posto nelle qualifiche del GP di Francia di Formula 1. "Il secondo giro è stato buono - spiega il finlandese della Mercedes - ma forse mi mancava qualcosa in termini di velocità".

