Atp 500 Queen's, Berrettini re di Londra: battuto Norrie al terzo

Matteo Berrettini vince il suo prima Master 500 in carriera. Un successo meritato ma meno scontato rispetto alle aspettative della vigilia: battuto il lottatore britannico (e mancino...) Cameron Norrie al terzo set. Primo parziale in discesa per l'azzurro che liquida la pratica 6-4. Nel secondo parziale, sul 4-4, Berrettini si porta sul 15-40 con Norrie al servizio, ma l'avversario resiste e riesce a tenere la battuta. Il set si trascina al tiebreak e il tennista italiano perde terreno fino a concedere la seconda contesa alla concorrenza. Nel terzo, però, Berrettini è glaciale nella stessa situazione di punteggio del secondo set e chiude in scioltezza 6-4. Un ottimo viatico in vista di Wimbledon che, complice il ritiro di Nadal, vedrà Berrettini tra le prime otto teste di serie. Un'occasione di platino per spingersi almeno fino ai quarti. Poi, chissà...

