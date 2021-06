Davide Baiocco nella Casa del Diavolo: esordio in panchina per l'ex Catania

Ha appeso gli scarpini al chiodo e, adesso, ha deciso di iniziare la nuova carriera da allenatore. Davide Baiocco, ex centrocampista del Catania in A, che ha concluso la carriera a 42 anni in Sicilia tra Palazzolo e Biancavilla in Eccellenza, lascia l’isola e per la sua prima esperienza in panchina ha accettato l’offerta della Casa del Diavolo, formazione umbra che milita in Promozione e squadra dell’omonimo paese alla periferia di Perugia.

Baiocco, che in massima serie ha giocato anche con Perugia, Juventus, Piacenza, Reggina e Brescia, sta frequentando a Coverciano il corso per l’abilitazione ad allenatore Uefa A dopo essersi dedicato professionalmente all’attività di network marketing nel settore del benessere, fitness e buona salute.

"L'idea di rimanere nel calcio con il ruolo di allenatore l’ho sempre avuta - ha detto -. Ora ho la possibilità di farlo e mi dedicherò con il massimo impegno a questa attività, trasmettendo anche le esperienze maturate non solo alla Juventus, ma anche in altre piazze importanti del calcio italiano".

